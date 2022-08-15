İlk maçında kırmızı kart yedi

Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan transfer ettiği defans oyuncusu Emrecan Uzunhan, Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördü.

İlk yarıda çıkan iki sarı kartın ardından oyundan ihraç olan Uzunhan büyük üzüntü yaşadı.

Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde Emrecan Uzunhan'ı 2 milyon Euro bonservis bedeliyle İstanbulspor'dan transfer etmişti. Emrecan siyah beyazlı forma ile çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş, 6 kırmızı kartla Valerien Ismael göreve geldiğinden beri Süper Lig'de en çok kırmızı kart gören takım konumunda.