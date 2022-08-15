İlk maçında kırmızı kart yedi
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk defa resmi bir maçta siyah beyazlı formayı giyen Emrecan Uzunhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarıda gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan futbolcu büyük üzüntü yaşadı.
Spor 15.08.2022, 07:54
Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan transfer ettiği defans oyuncusu Emrecan Uzunhan, Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördü.
İlk yarıda çıkan iki sarı kartın ardından oyundan ihraç olan Uzunhan büyük üzüntü yaşadı.
Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde Emrecan Uzunhan'ı 2 milyon Euro bonservis bedeliyle İstanbulspor'dan transfer etmişti. Emrecan siyah beyazlı forma ile çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Beşiktaş, 6 kırmızı kartla Valerien Ismael göreve geldiğinden beri Süper Lig'de en çok kırmızı kart gören takım konumunda.
24
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|4
|4. Beşiktaş
|2
|4
|5. Gaziantep FK
|2
|4
|6. Başakşehir
|1
|3
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Antalyaspor
|2
|3
|9. Galatasaray
|2
|3
|10. Kayserispor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Keçiörengücü
|1
|1
|9. Rizespor
|1
|1
|10. Adanaspor
|0
|0
|11. Bandırmaspor
|0
|0
|12. Erzurumspor
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Tuzlaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Real Madrid
|1
|3
|4. Real Sociedad
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Celta Vigo
|1
|1
|7. Espanyol
|1
|1
|8. Barcelona
|1
|1
|9. Rayo Vallecano
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|0
|0
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Elche
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Almeria
|1
|0
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Cadiz
|1
|0
|19. Girona
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0