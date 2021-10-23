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İlk maç kötü bitti

3. Lig'de mücadele eden Orduspor 1967, yeni stadına kavuştu. 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı'nda yapılan ilk maçta Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK, sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a 4-0 mağlup oldu.

Spor 23.10.2021, 00:00 23.10.2021, 21:38
İlk maç kötü bitti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ordu'da yapımına 2017'de başlanan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı, yarın kapılarını açıyor.

Durugöl Mahallesi'nde 90 bin metrekare alan üzerine kurulan Yeni Ordu Stadı'nın yapımı, tamamlandı.

Kapılarını açan 20 bin seyirci kapasiteli statta oynana ilk maçta Orduspor 1967, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a 4-0 mağlup oldu.

#orduspor #yeni orduspor stadı
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