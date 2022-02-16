İlk kez bir Türk takımının maçını yönetecek

Süper Lig'de GZT Giresunspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı. Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip avantajlı bir skor almak için sahaya çıkıyor.

Karşılaşmanın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani ilk kez bir Türk takımının Avrupa maçını yönetecek. 39 yaşındaki hakem daha önce 20 Mart 2019 yılında Türkiye U19 ve İskoçya U19 maçını yönetmişti. Karşılaşma İskoçya U19 takımının 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmıştı.