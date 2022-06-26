İlhan Palut: Abdülkerim Bardakcı bazı noktalarda Marcao'dan daha iyi

Galatasaray, Konyaspor'un başarılı stoperi Abdükerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak, önemli bir transfer hamlesi yaptı. Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İlhan Palut, eski öğrencisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Marcao giderse, Abdülkerim’in varlığından dolayı en ufak bir sıkıntıya düşülmez"

Bazı noktalarda Abdülkerim Bardakcı'nın, Galatasaraylı futbolcu Marcao'dan daha iyi olduğunu söyleyen Palut, oyun kurulumunda daha önde olduğunu ifade etti. Spor Arena'ya açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Marcao gerçekten çok iyi bir stoper. Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir oyuncu. Abdülkerim ise bazı noktalarda Marcao’dan daha iyi. Oyun kurulumu, 1. bölgeden 2. bölgeye geçişler, ofansif duran toplardaki agresifliği konusunda Marcao’dan önde görüyorum. Ancak her oyuncunun bir adaptasyon süreci var. Bütün bunlara rağmen kendisi asla strese girip panikleyecek bir karakter değil. Ben Galatasaray’ın hocası İlhan Palut olsaydım ve Marcao gitseydi, Abdülkerim’in varlığından dolayı en ufak bir sıkıntıya düşmezdim. Teknik anlamda ben üzgünüm ama Galatasaray mükemmel bir transfer yaptı" ifadelerini kullandı.

"Savunmanın lideri olabilir"

Abdülkerim'in skorer bir stoper olduğunu anlatan İlhan Palut, "Abdülkerim Galatasaray’da kendisini güvende hissederse takımdaki savunma liderliğini muhakkak yapacaktır. Defansif duran toplarda çok iyi savunmacıyken, ofansif duran toplarda da agresif bir hücumcu. Bence 5 ile 10 gol arasını bulabilir. Duran toplarda kafa vuruşunu iyi yapan ve son derece istekli bir stoper. Duran topları çok kullanan Galatasaray’da bu gol sayılarını bulabilir" dedi.