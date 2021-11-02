İki eski başkana dolandırıcılık suçlaması
FIFA'nın eski Başkanı Blatter ve UEFA'nın eski Başkanı Platini dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
İsviçre'de savcılar, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini'ye 'dolandırıcılık' suçlaması yöneltti, hakkında iddianame hazırladı.
Baltter’in FIFA başkanı olduğu dönemde UEFA başkanı olan Michel Platini’ye, hiçbir hukuki dayanak olmadan 2 milyon dolarlık ödeme yaptığı ortaya çıkmış, FIFA Etik Kurulu iki ismi de futboldan men etmişti.
Son 6 yıldır devam eden soruşturma neticesinde yapılan açıklamanın ardından Bellinzona'daki Federal Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak ikiliye 'dolandırıcılık' ve diğer başlıklarda suçlamalar yöneltildi
Federal savcılar, "Ödeme FIFA'nın varlıklarına zarar verdi ve Platini'yi yasadışı bir şekilde zenginleştirdi." ifadelerine yer verdi.
Eylül 2015'te patlak veren davada dönemin FIFA Başkanı Blatter normal süresi sona ermeden görevden alınmış ve dönemin UEFA Başkanı Platini'nin FIFA başkanlığı hayalleri de sona ermişti.
İsviçre'da davaların sonuçlandırılması genellikle yıllar alıyor.
Savcılığın açıklamasında Blatter, 'dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilikle' suçlanıyor.
Platini'ye ise dolandırıcılık, zimmete para geçirme, sahtecilik ve Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak' suçlamaları yöneltiliyor.
Hem 85 yaşındaki Blatter hem 65 yaşındaki Platini, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.
Kaynak: Euronews
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6