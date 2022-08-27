İdmana çıkmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da Cicaldau, sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı. Derbi kadrosuna alınmayan Rumen futbolcunun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Cicaldau'yu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına El İttihad Kalba'ya kiraladı.

Transferin kısa süre içinde açıklanacağı kaydedildi.

6.5 milyon euroya transfer edilmişti

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon euroya satın alınmıştı.

Bu sezon 5 dakika oynadı

Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 5 dakika süre alabildi.

Sivasspor olmadı

Alexandru Cicaldau'yu isteyen takımlar arasında Sivasspor da yer alıyordu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Rumen futbolcuyu kadroda görmek istediğini açıklamıştı.