İçeride yoklar

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Göztepe, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldığı 14. haftayı 11 puanla 18. sırada geçti. Geride kalan maçlarda 13 gol atan Göztepe, kalesinde 20 gol gördü. İlk 14 hafta itibarıyla sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 7, kendi evinde ise 4 puana ulaştı.

İç sahada çıktığı 7 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe, 4 puanla ligde kendi evinde en az puan toplayan takım konumunda yer aldı. Göztepe'yi 8 iç saha maçında 7 puana ulaşan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor izliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, dün Fenerbahçe beraberliğiyle Gürsel Aksel Stadı'nda 4 maç sonra sahadan puanla ayrılırken, aynı zamanda iç sahada 4 müsabakanın ardından gol sevinci yaşadı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü TFF 3. Lig ekibi Kahta 02 Spor'u konuk ettikten sonra ligde 6 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.