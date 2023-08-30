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İcardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu feci çarpıştı

Icardi'yi durdurmaya çalışan rakip takımın iki oyuncusu havada kafa kafaya çarpıştı. Her iki oyuncu da oyun dışı kaldı.

Spor 30.08.2023, 10:43
İcardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu feci çarpıştı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi ağırladığı esnada, Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı.

Çarpışma sonucunda yerde kalan futbolculardan birinin kafası yarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın Norveç'in Molde ekibini konuk ettiği maçta 3 oyuncu çarpıştı. Birinin kafası yarıldı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTILAR

Maçın 14. dakikasında Molde'de Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Oyunculardan birinin kafası yarılırken ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 14. dakikasında iki oyuncu arasında kalan Mauro Icardi problem olmadan ayağa kalktı. Fakat Molde'de Knudtzon'un kafası yarıldı.

#icardi
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