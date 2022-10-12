Icardi, Kayserispor maçında sahada olacak
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Yukatel Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.
Spor 12.10.2022, 20:43
Icardi'nin antrenman performansından memnun olan teknik direktör Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu 11'de değerlendirecek.
Sarı kırmızılılarda kanatlarda ise rotasyon yapılması gündemde.
Yerli oyuncu sayısına göre sahaya çıkacak 11'e karar verecek olan Okan Buruk, bazı futbolcuları yedek kulübesine çekecek.
Tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda Rashica, Barış Alper ve Yusuf Demir'i kanatlarda denediği öğrenildi.
Yerli oyuncu hakkını Kerem, Yunus ve Abdülkerim'den yana kullanan Galatasaray'da, sol bekte Kazımcan'ın oynaması durumunda yabancı futbolculardan biri 11'de yer alabilecek.
Kaynak: TRT Spor
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