Icardi iki takımdan birini seçecek

Paris Saint Germain'nden (PSG) ayrılacağı konuşulan ve adı birçok takımla anılan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama geldi.

Arjantinli golcünün kulüpteki durumuyla ilgili soruya cevap veren Nara, "Icardi'ye tavsiyede bulunabilirim veya fikir verebilirim ama PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına o karar verir" dedi.

Galatasaray veya Sevilla

Öte yandan Arjantin basını, Icardi'nin yeni takımının Sevilla ya da Galatasaray olacağını iddia etti.

29 yaşındaki futbolcunun iki takım arasında tercih yapacağı belirtildi.