Icardi iki takımdan birini seçecek
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Muro Icardi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli golcünün Sevilla ve Galatasaray arasında tercih yapacağı bildirildi.
Spor 27.08.2022, 16:02
Paris Saint Germain'nden (PSG) ayrılacağı konuşulan ve adı birçok takımla anılan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama geldi.
Arjantinli golcünün kulüpteki durumuyla ilgili soruya cevap veren Nara, "Icardi'ye tavsiyede bulunabilirim veya fikir verebilirim ama PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına o karar verir" dedi.
Galatasaray veya Sevilla
Öte yandan Arjantin basını, Icardi'nin yeni takımının Sevilla ya da Galatasaray olacağını iddia etti.
29 yaşındaki futbolcunun iki takım arasında tercih yapacağı belirtildi.
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