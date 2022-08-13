Icardi için dev rekabet
Galatasaray transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, PSG’nin yıldız forveti Mauro Icardi’yi de transfer etmek istiyor. Aslan’ın bu transferdeki rakibi ise İngiliz devi Manchester United.
Transferde vites yükselten ve ardı ardına yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, hız kesmeyi düşünmüyor.
TyC Sports’un haberine göre; Aslan, PSG’den ayrılması beklenen Arjantinli forvet Mauro Icardi için görüşmelere başladı. Teknik direktör Cristophe Galtier’in takım bulmasını söylediği 29 yaşındaki Arjantinli forvet için, Galatasaray’ın yanı sıra Premier Lig ekibi Manchester United’ın da devrede olduğu belirtildi.
Üç kez temas kuruldu
Galatasaray’ın, Icardi için uzun zamandır devrede olduğu ve bu süreçte oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile 3 görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.
PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcü futbolcu için kiralama teklifi yapıldı ve maaşının bir kısmının ödenmesi önerisinde bulunulduğu öğrenildi.
Icardi, PSG’nin ligdeki ilk maçında kadroya alınmamıştı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|2
|6
|2. Başakşehir
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Giresunspor
|1
|0
|14. Antalyaspor
|1
|0
|15. Hatayspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|3
|2. Almeria
|0
|0
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cadiz
|0
|0
|7. Celta Vigo
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Espanyol
|0
|0
|10. Getafe
|0
|0
|11. Girona
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Sevilla
|1
|0