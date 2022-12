"Icardi, Gomis, Seferovic üçü de birinci sınıf forvet"

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Spor Toto Süper Lig'de son ana kadar mücadele ederek şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Kulüp televizyonunda röportajı yayımlanan Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'deki son maçlarında Medipol Başakşehir karşısında 7-0'lık farklı bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Bizim için ligin hemen devam etmesi daha iyi olabilirdi. Ama herkes dinlendi, rahatladı, ailesiyle vakit geçirdi, kafasını sıfırlayıp geldi. Ara bizim için çok iyi olacak." dedi.

Sarı-kırmızılı takımda olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran 28 yaşındaki savunma oyuncusu, şunları kaydetti:

"Galatasaray'da olmak her futbolcunun isteyeceği bir şey. Benim için tarif edilemez bir duygu. Gerçekten burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Her geçen gün daha iyiye giden bir performansım var. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Tabii alışma süreci oldu. Birkaç şanssız, talihsiz anlarım oldu ama çok sağ olsun herkes, özellikle Galatasaray taraftarı çok bilinçli bir taraftar, arkamda durdu. Çok sağ olsunlar. Ben de bu alışma sürecini en kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım."

Takımdan ayrılan Marcao'nun yerini doldurduğunu düşündüğünü, daha iyi oynayarak onu hiçbir şekilde aratmamayı hedeflediğini ifade eden Abdülkerim Bardakcı, kaliteli bir futbolcu olarak gördüğü Victor Nelsson ile çok iyi bir uyum yakaladıklarını ve buna devam edeceklerini dile getirdi.

- "Gördüğüm 2 kırmızı kartta da şoke oldum"

Abdülkerim Bardakcı, Spor Toto Süper Lig'de gördüğü kırmızı kartlarla ilgili olarak, "Benim için çok enteresan bir şey oldu. Dikkat ettiyseniz gördüğüm 2 kırmızı kartta da şoke oldum. Özellikle ilkinde, aramızda bayağı bir mesafe var ve ben kafa topuna çıkıyorum. Elim omzuna geliyor. Bence bu faul bile değil ama direkt ikinci sarı karttan attı beni. Çok enteresan ama büyük takımın farklılıkları bunlar herhalde. En büyük takım olmanın farklılıkları. Fazla yorum yapmayacağım bu konu hakkında. İnşallah en kısa zamanda düzelir bu olaylar." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, kendisi gibi stoperde görev yapan takım arkadaşlarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Emin, Metehan, Ross genç olmalarına rağmen kaliteli oyuncular. Bence üst düzey oynayabilecek stoper kapasitesindeler. Ross bir sakatlık geçirdi, inşallah en kısa sürede atlatır. Rekabet her zaman üst seviyede, her zaman zorluyorlar bizi. Nelsson'u da zorluyorlardır. Emin, benim cezalı olduğum maçta oynadı, ondan sonra devam etti. O da gayet iyi oynadı. Kimse kimseyi aratmıyor diyeyim. Mesela ben maça çıkarken, direkt benim yanıma Emin ile Metehan geliyor. Bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü aynı mevkideyiz. Ben de onlara bir ağabey olarak ne katabiliyorsam, benim için büyük bir onurdur. "

Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'un ikili ilişkilere önem veren çok kaliteli bir teknik direktör olduğunu ve her zaman kendilerini çok iyi motive ettiğini aktardı.

- "Mata mükemmel bir insan"

Abdülkerim Bardakcı, tecrübeli takım arkadaşı Juan Mata'dan övgüyle söz ederek, "Benim favorim Mata. İnanılmaz akıllı, inanılmaz yetenekli bir insan. Ben antrenmanda yaptığı hareketleri hayranlıkla izliyorum. İnanılmaz keyif alıyorum beraber oynamaktan. Kişiliği de harika. Mükemmel bir insan. Bir insan dört dörtlük olur mu? Ben direkt Mata'yı gösteririm." ifadelerini kullandı.

Çok iyi forvet oyuncularına sahip olduklarını anlatan sarı-kırmızılı futbolcu, "Icardi, Gomis, Seferovic. Üçü de birbirinden iyi. Onlarla idmanda bile karşılıklı oynamaktan ötürü çok mutluyuz. Çünkü onlarla oynadıkça bizim de kalitemiz artıyor. Üçü de birinci sınıf forvet. Eğer rakipte oynasam, üçü de sıkıntı çıkarır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nda favorisinin Portekiz olduğunu belirten Abdülkerim Bardakcı, "Ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo benim gözümde tamamen böyle üretilmiş bir makine gibi. Kusursuz her şeyiyle. Çok çalışkan. Her şeyi sonuna kadar yapıyor. Her şeyini veriyor sahada. İnanılmaz bir kaliteye sahip." şeklinde görüş belirtti.

- "Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz"

Galatasaray'daki hedefinin şampiyonluk olduğunun altını çizen tecrübeli futbolcu, ligin geride kalan bölümündeki performansıyla ilgili olarak, "Herkesin birbirine ve şehre alışma süreci... Bunlar gerçekten zor olan olaylar. Ama gördüğünüz gibi oyuncular birbirine yavaş yavaş alışmaya başlayınca kalite de ortaya çıkıyor ve son maçta alınan skoru herkes gördü. Benim düşüncem bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Herkes kalitesini biraz daha üste çıkartınca çoğu şey değişiyor zaten." diye konuştu.

Abdülkerim Bardakcı, Medipol Başakşehir maçındaki gol sevinciyle ilgili olarak, şunları söyledi:

"Kaç haftadır gol kaçırıyordum, üstümde inanılmaz bir şanssızlık vardı. Hatta ilk yarıda direkten döndü. Dedim herhalde bugün de olmayacak. Bugün de kıramayacağım o şanssızlığı. Hatta duran top olduğunda Midtsjö kullanacaktı ama ben Mata'ya bırak dedim. Mata da direkt arkayı gösterdi zaten, atacağı yeri. Çok şükür, gol nasip oldu. Artık bundan sonra devamı gelir."

Sarı-kırmızılı taraftarların her zaman yanlarında olduğunu aktaran Abdülkerim Bardakcı, "Bugüne dek inanılmaz destek oldular. Bundan sonra da olmaya devam etsinler. Biz Allah'ın izniyle onların yüzlerini hiçbir zaman kara çıkartmayacağız. Son dakikaya, son saniyeye kadar savaşacağız ve şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.