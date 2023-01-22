İbrahim Yıldız yazdı: "Hakemlerin Kasımpaşa takıntısı"

İbrahim Yıldız'ın yazısı şöyle:

Kasımpaşa - Başakşehir maçının orta hakemi Turgut Doman, sonucu belirleyen kötü niyetli bir yönetim gösterdi.

Yardımcıları Kerem Ersoy ile Abdullah Bora Özkara ve 4. hakem Direnç Tonusluoğlu da orta hakem Doman gibi davrandı. Yanlış düdüklerin yanı sıra, takdir haklarını Başakşehir lehine kullanmaları hakemlik mesleği adına utanç vericiydi.

Sezon başından bu yana eleştirilen Türk hakemlerini savunduk. Yabancı hakemlere karşı kendi insanımızla sorunların üstesinden geleceğimize inandık. Ne var ki, her hafta yapılan hatalar, kötü yönetim, yanlış düdükler, yenilen haklar karşısında sporseverler gibi biz de şaşkınlık içerisindeyiz.

Neden hakemlerimiz sonucu belirler hale geliyorlar?

Ya da bazı takımlar kollanmak zorunda mı?

Eşit ve adil rekabete ne oldu?

Başakşehir karşılaşması, Kasımpaşa adına bardağı taşıran son damla oldu.

90 dakika boyunca, taraflı bir yönetimi anlamak gerçekten zor.

Hakemlerden istenilen tek bir şey var. Gördüğünü çal. Adaletli davran. Sonucu sahada oynayan futbolcular belirlesin.

Hiçbir takım mağdur olmasın.

Oysa tam aksine işler oluyor. Sahadaki hakemler dışında VAR’da görev yapanların da onlardan bir farkı yok.

Söz birliği etmişçesine bazı takımların canını yakıyorlar.

Tıpkı Kasımpaşa'nın hakkını yedikleri gibi.

Birkaç yıldır, hakemlerin Kasımpaşa'ya karşı bir takıntısı olduğunu görüyoruz.

Bunun nereden kaynaklandığını bilmek gerçekten zor.

Sonucu yanlış kararlar ile hakemler belirleyecek ise, mücadeleye, emeğe, paraya, zamana yazık değil mi?

Kulübüyle, oyuncusuyla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Kasımpaşa, bu tür haksızlıklar karşısında ne yapmalı?

Oynadığı iyi futbolun sonucunu almak isteyen Lacivert-Beyazlılar üzerinde oynanan oyun varsa bilmek herkesin hakkı.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan Turgut Doman, kendi hakemliğini de bitirdiğinin farkında mı?

Hazır olmayan, tecrübesiz hakem bu maça neden verildi?

Federasyon, Merkez Hakem Komitesi başını kumdan çıkarsın artık. Bir açıklama yapmak zorundalar.

Futbolun güven ortamına ihtiyacı var. Bunun sağlayacak olan kurum da elbette Futbol Federasyonudur.

VERİLMEYEN 2 PENALTI VAR

Karşılaşmanın ilk yarısında Fall, ikinci yarısında ise Berat’a yapılan hareketler penaltıydı. Hakem Doman, penaltıyı vermediği gibi, VAR’a da gitmedi. Ya da VAR uyarmadı.

Yine, Kasımpaşalı oyuncu Tırpan'a dirsek atıldı. Burnu kanayan oyuncu yerde yatarken ne orta hakem baktı ne de yan hakem uyardı. Bunların dışında, avantaj kararlarını rakip takım lehine kullandı. Kasımpaşa'nın ataklarını faul diye kesti. Aynı pozisyonda Başakşehir’in oynamasına izin verdi. 3. gol öncesi, top rakipten çıktı. Yanlış değerlendirdi. Rakibin kullandığı taç sonrası gol atıldı.

Kaynak: Habertürk