İBB'nin beceriksizliği bizi dünyaya rezil etti

İstanbul'da AUEFA Avrupa Şampiyonası final maçının oynandığı bölgeye yakın yerde çıkan fabrika yangınını söndüremeyen İBB bizi dünyaya rezil etti. Onbinlerce yabancı misafir saatlerce plastik yanığından çıkan dumanı solumak zorunda kaldı. Maçtan sonra da saatler geçmesine karşın yangın hala söndürülemedi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangın hala devam ediyor. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye uğraşırken, çalışmalar sırasında binada çökmeler de meydana geldi.

Başakşehir-İkitelli'de 6 katlı fabrikanın üst katında plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

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İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalesine rağmen alevler binanın başka bir bölümüne de sıçrayarak yayıldı.

Yangının ilk saatlerinde çatıda mahsur kalan 8 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

İlk anlarda kontrol altına alınan yangın daha sonra yeniden büyüdü,,binanın tamamını sardı.

Yangın sırasında fabrikanın duvarlarında çökme yaşandı.

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için saatlerdir mücadele ediyor. Farklı ilçe ve istasyonlardan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

Yangının çıktığı bölgenen Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na yakın yerde olması ise talihsizlik oldu.

UEFA Avrupa Şamponası final maçını izlemeye gelen onbinlerce yabancı misafir maç boyunca ve maçtan sonra da yangından gelen plastik dumanının solumak zorunda kaldı.