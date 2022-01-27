Hull City'ye tanıdık hoca

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Şota Arveladze'yi teknik direktörlüğe getirdi.

Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından teknik direktör Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Hull City, göreve Türk futbolseverlerin yakınadan tanıdığı bir ismi getirdi. Championship ekibi, Şota Arveladze'yle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Duyuru metninde Gürcü çalıştırıcının üç farklı ülkede 5 farklı takımla 300 maça çıktığı vurgulanırken son olarak Özbekistan'ın FK Pahtakor Taşkent takımıda görev yaptığı hatırlatıldı.

Şota Arveladze, Hull City'nin başına gelmesiyle ilgili olarak ise, "Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu. Hücum futbolu oynamak için her şeyi yapacağız. Ana hedef her zaman kazanmak olacak" açıklamasını yaptı.

ŞOTA ARVELADZE KİMDİR?

Şota Arveladze'li FK Pahtakor Taşkent ile ikisi Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu olmak üzere bu ülkede 5 kupa kazandı. FK Pahtakor Taşkent, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale yükseldi.

Şota Arveladze, Türkiye'de Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı, İsrail'de de Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı. 48 yaşındaki teknik adam, Hollanda'da ise Louis van Gaal, Ronaldo Koeman ve Dick Advocaat'ın yanında yardımcılık yapmıştı.

Gürcistan Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Şota Arveladze, ülkesinin formasını 61 kez giydi ve 26 gol kaydetti. Şota, 18 yıllık futbolculuk kariyerinde ise 18 şampiyonluk yaşadı ve 300'den fazla da gol kaydetti.

Şota Arveladze ülkesinde Dinamo Tiflis, İskoçya'da Glasgow Rangers ve Hollanda'da ise Ajax ile lig şampiyonlukları sevinci yaşadı.

Şota Arveladze'nin kariyeri:

Kayserispor / 2010-2012 / Puan ortalaması: 1.35

Kasımpaşa / 2012-2015 / Puan ortalaması: 1.40

Trabzonspor / 2015 / Puan ortalaması: 1.40

Tel Aviv / 2016-2017 / Puan ortalaması: 1.83

Pakhtakor / 2017-2020 / Puan ortalaması: 2.33

Kaynak: NTVSPOR