Hull City'nin Süper Lig'den sürpriz transferi ortaya çıktı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bu sezon Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi transferin son çeyreğinde sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Spor 31.08.2022, 15:24
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu sürpriz bir isimle güçlendirmek üzere.
İngiliz ekibi, Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Fildişili kanat oyuncusu Kouassi için teklif yaptı. Oyuncunun transferinin kısa sürede olumlu ya da olumsuz bir şekilde çözülmesi bekleniyor.
Kouassi geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a bedelsiz transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.
Hull City, İngiltere Championship'te 7. sırada bulunuyor.
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