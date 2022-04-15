Hull City'nin "Salah"ı siftah yaptı
Hull City, Championship'te Cardiff City'yi 2-1 yenerken Allahyar Sayyadmanesh yeni kulübündeki ilk golünü attı.
Spor 15.04.2022, 21:00
Championship'in 42. haftasında düşme hattının üzerinde bulunan Hull City sahasında Cardiff City ile karşılaştı.
Ev sahibi takım karşılaşmayı 2-0 kazandı. Devre arasında Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralık giden Allahyar Sayyadmanesh ilk golünü 8. dakikada attı. Hull City'nin diğer golünü ise 11. dakikada Coyle kaydetti. Konuk ekipte ise 81'de Flint ağları havalandırdı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Allahyar Sayyadmanesh 70'te yerini Forss'a bıraktı.
Hull City puanını 47 yaptı ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Cardiff City ise 49 puanda kaldı.
Acun Ilıcalı'dan Allahyar Sayyadmanesh'e Salah benzetmesi
Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'i Mohamed Salah'a benzetti.
Ünlü iş insanı, "Allahyar Sayyadmanesh... Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." diye konuştu.
Kaynak: NTVSPOR
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