Hull City'nin sahasında görülmemiş olay: Kale direği 5 cm uzun çıktı
İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşma, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun nedeniyle geç başladı.
Spor 17.10.2022, 00:23
Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.
Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.
Kaynak: AA
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