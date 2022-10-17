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Hull City'nin sahasında görülmemiş olay: Kale direği 5 cm uzun çıktı

İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşma, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun nedeniyle geç başladı.

Spor 17.10.2022, 00:23
Hull City'nin sahasında görülmemiş olay: Kale direği 5 cm uzun çıktı

Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.

Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

Kaynak: AA
#hull city #birmingham #kale direği
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