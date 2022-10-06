Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili ilk paylaşımı yaptı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör büyük ölçüde belli oldu. Acun Ilıcalı, Şota ile ayrılık kararı sonrası yaptığı açıklamada yeni teknik direktörle ilgili şu mesajları vermişti:

"Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Belki yeniden 24 saat çalışmamız gerekiyor doğru seçimi yapmak için. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarı eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamamızı istiyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim."

PEDRO MARTINS SÜRPRİZİ

Hull yerel basınında Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Fatih Terim, Carlos Corberan, Carlos Carvalhal gibi isimler yer alırken Acun Ilıcalı sürpriz bir karar vererek takımı Pedro Martins'e emanet etme kararı aldı. Bugün şehre gelen Portekizli çalıştırıcının stadı gezerken fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Martins'in bu akşam Wigan Athletic ile oynanacak maçı tribünden takip etmesi ve ilerleyen günlerde de resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 52 yaşındaki Martins, son olarak 2018-2022 yılları arasında Olympiakos'u çalıştırmıştı.

ACUN ILICALI DA PAYLAŞTI

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan bir paylaşım yaptı. Ilıcalı, Hull City-Wigan Athletic maçı öncesi stadyumdan Pedro Martins ile fotoğrafını paylaştı.

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