Hugo Rodallega durdurulamıyor

8Temmuz 2021 yılında bedelsiz olarak Denizlispor'dan Brezilya 2. Lig takımlarından Bahia'ya transfer olan 36 yaşındaki Hugo Rodallega, adeta durdurulamıyor.

Kolombiyalı oyuncu son 9 maçta 10 gol atarken, kulübü Bahia'nın son 23 yılda en golcü 4. oyuncusu oldu. Brezilya ekibinin en golcü oyuncu sıralamasında 13 golle Sergi Alves birinci, 12 golle Nonato ikinci ve 11 gol atan Ueslei ise üçüncü sırada yer alıyor.

Sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek olan Rodallega'nın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 300 bin euro.