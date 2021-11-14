Hollanda'ya soğuk duş: 4 dakikada 2 gol yediler

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 9. maçında Hollanda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Gradski Stadion Podgorica'da oynanan karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetti.

Zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Hollanda'nın golleri 25. ve 55. dakikalarda Mamphis Depay'dan geldi.

Karadağ'ın gollerini ise ise 82. dakikada Ilija Vukotic ve 86. dakikada Nikola Vujnovic kaydetti.

FİNALLERİN BİLETİNİ SON MAÇA BIRAKTI

Portokallar 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada 4 dakikada kalesinde 2 gole engel olamadı ve 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma şansını son maça bıraktı.

SON MAÇTA NORVEÇ'İ AĞIRLAYACAKLAR

Hollanda, Milli Takımı'mızı da yakından ilgilendiren son karşılaşmada sahasında Norveç'i ağırlayacak.

LİDERLİK ŞANSIMIZ BULUNUYOR

Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.

Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.