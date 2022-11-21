banner38

Hollanda, Senegal'i ikinci yarıda çözdü

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, A Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Spor 21.11.2022, 21:27
Hollanda, Senegal'i ikinci yarıda çözdü

Dünya Kupalarına Hollandalı taraftarların damga vurmasına alışılmasına karşın Katar'da ağırlık Senegalli taraftarlardaydı. Stat dışında başlayan coşkularını tribünlere de taşıdılar. Al Thumama Stadı'ndaki davul sesleri karşılaşma boyunca hiç susmadı.

Senegal'in yıldız oyuncusu Saido Mane'den yoksun neler yapabileceği karşılaşma öncesinin en merak edilen konulardan biriydi. A Grubu'nun iki iddialı takımını karşı karşıya getiren mücadelenin ilk bölümünde iki takım da oldukça kontrollüydü. Senegal ve Hollanda önceliğini savunmada açık vermeme üzerine kurarak karşılaşmaya başladı.

Senegal'in ön alandaki baskısı zaman zaman Hollanda savunmasını zorlasa da bu baskı Afrika temsilcisinin net fırsatlar yakalamasını sağlayamadı. Senegal, hücumda Mane'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti. Hollanda ise zaman zaman ters kanada atılan hızlı ve uzun toplarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

İkinci yarıda, 80. dakikaya kadar da tablo çok değişmedi. Senegal ve Hollanda net fırsatlar yakalamakta zorlandı.

85. dakikada ise Hollanda öne geçti. Sol kanatta topla buluşan De Jong'un ceza sahasına yükselttiği topa iyi yükselen ve kalesini terk eden Mendy'den önce kafayı vuran Gakpo fileleri havalandırdı.

86. dakikada Senegal, Pape Guaye ile beraberliğe yaklaştı. Guaye'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Noppert köşeden kornere çeldi.

90+9. dakikada Hollanda 2. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Depay'ın yerden plase vuruşunda top kaleci Mendy'den döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı Klaassen düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Hollanda turnuva öncesinde takımın en etkili isimlerinin başında gösterilen 23 yaşındaki oyuncusu Gakpo ve ikinci yarıda oyuna giren Klaassen'in golleriyle Dünya Kupası'nın ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ile Senegal kadrosunda yer alan Alanyasporlu Famara Diedhiou mücadelede süre alamadı.

Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 41 bin 721 kişinin izlediği açıklandı.

A Grubu'nda ilk maçlar sonunda Ekvador 3 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer aldı. Aynı puana sahip Hollanda ikinci, puansız Senegal 3. ve Katar ise 4. sıralarda yer buldu.

Kaynak: AA
#Hollanda #Senegal #Dünya Kupası
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Tuzlaspor 13 15
14. Göztepe 13 17
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23