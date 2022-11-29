Hollanda, A Grubu'nu lider tamamladı

Hollanda bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve A Grubu'nu yenilgisiz lider olarak tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Hollanda son 16 turunda, İngiltere, İran, ABD ve Galler'in yer aldığı B Grubu'nu ikinci bitiren takımla eşleşecek.

Ev sahibi Katar ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılarak Dünya Kupası'na puansız veda etti.

Al Bayt Stadı'daki mücadele karşılıklı ataklarla başladı. Katar güçlü rakibi karşısında hücumda zaman zaman etkili oldu. Katar'ın kanatlardan üst üste ortalar yapması Hollanda'nın kaptanı Van Dijk'ı da kızdırdı. Van Dijk, arkadaşlarına toparlanmaları yönünde sert uyarılar yaptı.

Hollanda 26. dakikada aradığı golü buldu. Klaassen'den aldığı pasla Katar ceza sahasına giren Gakpo, ayak içiyle yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Hollanda karşılaşmanın ilk yarısını da bu skorla üstün kapattı.

Portakallar ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta arka direğe açılan topu altıpas önünde Depay kontrol etti. Depay'ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Barsham'dan döndü. Boşta kalan topu De Jong ağlarla buluşturdu: 2-0.

Hollanda'nın ikinci golünden sonra oyunda tempo iyice düştü. Avrupa ekibinin 90+2. dakikada Berghuis ile bir şutu da direkten döndü.

Yaptığı paslarla oyunun kontrolünü elinde tutan Hollanda, sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Gakpo 3. golünü attı

Hollanda'da Cody Gakpo gollerine Katar karşısında da devam etti. Ekvador ve Senegal maçlarında birer gol atan Gakpo, Katar maçını da boş geçmedi.

Hollanda'nın 23 yaşındaki oyuncusu, turnuvadaki üçüncü maçında üçüncü golünü attı. Gakpo, gol krallığı yarışında da Enner Valencia ve Kylian Mbappe'yi yakaladı.

Hollanda kadrosunda yer alan Beşiktaşlı Wout Weghorst karşılaşmanın 83. dakikasında Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Al Bayt Stadı'ndaki mücadeleyi 66 bin 784 kişinin izlediği açıklandı.