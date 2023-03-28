Hırvatistan'a kendi evimizde yenildik

AMilli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşılaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 Hırvatistan kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Kovacic kaydetti.

Bu sonucun ardından Milli Takımımız, gruptaki ilk yenilgisini alırken Hırvatistan ilk galibiyetini elde etti.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan gruptaki ilk maça göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam Ermenistan karşısında ilk 11'de yer alan Onur Bulut, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un yerine Hırvatistan karşısında bu 3 ismin yerine Zeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

Ay yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısında sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'yle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Umut Nayir, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Mehmet Can Aydın yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Onur Bulut, Cenk Özkaçar ise maç kadrosunda yer almadı.

Aday kadroya İlk kez davet edilen Mehmet Can Aydın ise ilk kez maç kadrosuna alındı.

TFF'den Hırvatistan'a pankartlı teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Hırvatistan'ın Türkiye'ye destek amacıyla yapmış olduğu yardım faaliyetlerine teşekkür amacıyla pankartlar hazırladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun doğu tribününe asılan pankartlarda "Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" ve "Desteğinize ve dostluğunuza minnettarız" yazılı pankartlar asıldı.

Ayrıca, misafir tribününde yer alan Hırvat taraftarlar da bulundukları tribüne, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını anlatmak için üzerinde Türkçe olarak "Sizinleyiz" yazılı bir pankart astı.

Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı depremzede çocuklarla izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ay yıldızlı ekibin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmayı depremzede çocuklarla izledi.

Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden Bursa'ya gelen çocuklara birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti.