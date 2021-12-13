Hikmet Karaman'dan tartışılan sözler: "Oyuna girmek istemiyordu"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş maçı sonrasında tartışılan bir açıklamaya imza attı.

Karaman, maçı kaybetmelerini üçüncü golü atamamalarına bağlarken Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un oyuna girmek istemediğini iddia etti.

Hikmet Karaman'ın açıklamaları şöyle;

"Biz 2-1 öndeyken bir taç oldu, taraftar tam o sırada terse dönmüştü ki biz taraftarla tartışınca taraftarın baskısı bize yönlendi ve 2-2 oldu. Oyunu kontrol etmemiz lazımdı. 2-1'den sonra 3'ü bulmamız gerekiyordu."

-"Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil."