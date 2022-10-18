Higuain gözyaşlarıyla veda etti
Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Gonzalo Higuain, 34 yaşında yeşil sahalara veda etti.
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Gonzalo Higuain, takımının New York City'e 3-0 mağlup olduğu maç sonrası futbola veda etti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 34 yaşındaki futbolcu, son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
"En sevdiğim şey bitti"
Maçın ardından yaşadığı duyguları aktaran Higuain, "Son düdük çalarken en sevdiğim şeyin bittiğini hissettim. Hayatımın yarısı kariyerimin 17 buçuk yılıydı. Tüm kariyerim gözümün önünden geçti" dedi.
707 maç 33 gol
River Plate'te başladığı futbol kariyerinde Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Gonzalo Higuain, 2020 yılında Inter Miami'ye transfer olmuştu.
Kulüp kariyerinde 707 karşılaşmada 333 kez ağları sarsan Gonzalo Higuain, 75 maçta görev aldığı Arjantin Milli Takımı'nda ise 31 gole imza attı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Bournemouth
|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
|12. West Ham United
|10
|11
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|9
|14
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|9
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Espanyol
|9
|9
|14. Sevilla
|9
|9
|15. Girona
|9
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3