Heyecan yarın başlıyor
Türkiye'yi Beşiktaş'ın temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yarın 5. hafta maçlarıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Kasım Salı:
20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)
20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)
23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)
23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)
23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)
24 Kasım Çarşamba:
20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)
20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|12
|9
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|11
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7