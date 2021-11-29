Hertha Berlin bir Türk'e emanet

Bundesliga'da kötü günler geçiren Hertha Berlin, Pal Dardai'nin görevine son verirken Tayfun Korkut'un göreve getirildiğini duyurdu.

Pal Dardai 2015-19 yılları arasında Alman ekibini çalıştırmış daha sonra farklı bir rolde görevine devam ederken bu sezon başında yeniden A takımı devralmıştı.

Tayfun Korkut ile sözleşme imzalayan Hertha, 47 yaşındaki Türk teknik direktörü sezon sonuna kadar göreve getirdi.

Tayfun Korkut hangi takımları çalıştırdı?

Futbolu bıraktıktan sonra Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart altyapılarında antrenörlüğe başlayan Tayfun Korkut, ardından A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Hannover 96'da başlayan Tayfun Korkut daha sonra Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'ı çalıştırmıştı.

Tayfun Korkut, 2018'in Ekim ayında Stuttgart'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.

Kaynak: NTVSPOR