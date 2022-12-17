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Her şey üçüncü yıldız için

2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa üçüncü şampiyonluğu elde etmek için karşı karşıya gelecek.

Spor 17.12.2022, 21:35
Her şey üçüncü yıldız için

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 88 bin kişilik en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Son şampiyon Fransa ve tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, armasının üzerine üçüncü yıldızı eklemek için sahaya çıkacak.

1998'de Brezilya'yı 3-0, 2018'de de Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa, kaptan Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa attığı 2006 finalinde ise İtalya'ya penaltı atışlarıyla 5-3 yenilmişti.

Arjantin ise 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Fransa, üst üste kazanan 3. ülke olmaya aday

Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak.

1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Peleli kadrosuyla Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

Deschamps'ın gözü Pozzo'nun rekorunda

Futbolcu ve teknik adam olarak Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan turnuvadaki tek teknik adam Didier Deschamps, Katar'da da unvanını koruması halinde İtalyan meslektaşı Vittorio Pozzo'nun 84 yıllık rekoruna ortak olacak.

Pozzo, 1934 ve 1938'de İtalya ile üst üste iki şampiyonluk yaşayarak elde edilmesi güç bir başarıya imza atmıştı.

Deschamps ayrıca, Dünya Kupası'nda bir ülkeyi üst üste finale çıkaran dört teknik adamdan biri oldu. Daha önce Vittorio Pozzo ile İtalya (1934, 1938), Carlos Bilardo ile Arjantin (1986, 1990) ve Franz Beckenbauer ile de Almanya (1986, 1990) bunu başarmıştı.

Messi'nin kariyerindeki tek eksik kupa

Kulüp kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kazanmadığı kupa kalmayan 35 yaşındaki Messi'nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva Dünya Kupası.

Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazandı.

Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı.

Messi, Arjantin ile Brezilya 2014'te final gördü ancak Almanya, Götze'nin 113. dakikada attığı golle şampiyon oldu.

Mbappe, Pele'nin izinde

Rusya 2018'in finalinde Hırvatistan filelerini havalandırarak Dünya Kupası finalinde Pele'den sonra gol atan en geç futbolcu unvanını elde eden Kylian Mbappe, Brezilyalı efsane gibi üst üste ikinci kupa zaferini yaşamayı hedefliyor.

1958 Dünya Kupası finalinde 17 yaşındaki Pele, İsveç'i 5-2 yendikleri maçta iki gol atmıştı. 1962 Dünya Kupası'nda da Brezilya kadrosunda yer alan Pele, ikinci maçta sakatlanarak turnuvanın kalan bölümünde forma giyemedi.

19 yaşında Rusya 2018'de 7 maçta da forma şansı bulan Mbappe, biri finalde olmak üzere 4 gol attı.

20 Aralık'ta 24 yaşına basacak Fransız yıldız, Katar 2022'de de bütün maçlarda forma giyerken, şu ana kadar 5 gollük performans sergiledi.

Mbappe ve Messi, 2022 Dünya Kupası'nda krallık yarışında zirveyi paylaşıyor.

Messi'yi bekleyen yeni rekorlar var

Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olan Messi, Fransa karşısında sahaya çıkması halinde bu alanda liderliği ele geçirecek.

Dünya Kupası'nda en fazla süre alan oyuncu 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini. Şu ana kadar 2194 dakika sahada kalan Messi, Fransa finalinde rekora 23 dakika uzaklıkta.

Messi, Dünya Kupası'nda 18 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu. Arjantinli futbolcuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.

Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

Mbappe ve Griezmann, gol atarsa tarihe geçecek

Fransız futbolcular Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann, Arjantin karşısında gol atmaları halinde iki Dünya Kupası finalinde bunu başaran 4 futbolcunun yanına isimlerini yazdıracak.

Daha önce Brezilyalı Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Alman Paul Breitner (1974, 1982) ve Fransız Zinedine Zidane (1998, 2006) iki finalde rakip fileleri havalandırmıştı.

Güney Amerika ile Avrupa temsilcileri arasında 11. randevu

Dünya Kupası finallerinde bugüne kadar Güney Amerika ile Avrupa ülkeleri 10 kez karşılaştı. Bu maçların 7'sinde Güney Amerika temsilcileri şampiyonluğa ulaşırken, 3'ünde Avrupa ülkeleri güldü.

Arjantin, 1990 ve 2014'te iki kez Almanya'ya kaybetti. Üçüncü mağlubiyeti ise Brezilya, 1998'te Fransa karşısında aldı.

Finaller ve alınan sonuçlar şöyle:

Kaynak: AA
#Dünya Kupası #Arjantin #Fransa #üçüncü yıldız
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