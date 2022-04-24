Her şey son 10 dakikada oldu: 2-0 öndeydiler

Serie A'da zirve mücadelesinde yer alan Napoli, son üç haftada kaybettiği puanlarla adeta yıkıldı.

Deplasmanda Empoli'ye konuk olan Napoli, rakibi karşısında son 10 dakikaya 2-0 önde girdi ancak karşılaşmadan 3-2 yenik ayrılarak şok yaşadı.

Mertens ve Insigne'nin golleriyle 2-0 öne geçen Napoli, 80'de Henderson ve 83 ile 87'de Pinamonti ile gelen gollere engel olamadı.

Son 3 haftada 8 puan kaybeden Napoli, böylece zirvenin 6 puan gerisine kadar düştü. Napoli, 67 puanla 3. sırada yer alıyor. Spalletti yönetimindeki Napoli, üç hafta önce zirvenin 1 puan gerisindeydi.

Kaynak: NTVSPOR