Her şey 32 dakikada oldu: 1-3

Mücadelenin 38. saniyesinde konuk ekip öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada, altı pas içinde Kasımpaşa savunmasında Brecka'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

18. dakikada Karagümrük ikinci gol şansını kullanamadı. Kasımpaşalı Brecka'dan topu kapan Hedenstad, ceza sahasında uygun pozisyondaki Pesic'a pasını attı. Kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Pesic'in şutunda Harun gole izin vermedi.

19. dakikada bu kez Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Zukanovic'in hatalı pasında araya giren Yusuf Erdoğan, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Yusuf'un ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda kaleci Viviano sağına uzandı ve gole izin vermedi.

20. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Bertolacci, soldan ceza sahasına giren Karamoh'un önüne pasını gönderdi. Karamoh da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

25. dakikada Karagümrük penaltı kazandı. Karamoh, Kasımpaşa ceza sahasında Yusuf Erdoğan ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltıyı kullanan Pesic topu ve kaleci Harun'u ayrı köşelere gönderdi: 0-3.

32. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye indirdi. Karagümrük savunması hücuma çıkarken topu kaptırdı. Umut Bozok, sağdan bindiren Yusuf'a pasını attı. Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf'un gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

45+1. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına gönderilen top, savunmadan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin şutunda top üste direkten döndü. Bertolacci yükseklik kazanan topa bu kez kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

50. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağ kanattan altı pas önüne gönderdiği ortada, Umut Bozok kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Zukanovic kafayı vurdu. Kaleye giden topu son anda çizgi üzerinde Hadergjonaj kafa ile uzaklaştırdı.

80. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Hadergjonaj yerden ortasını yaptı, savunmadan seken topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde Yusuf Erdoğan gelişine vurdu. Köşeye giden topu kaleci Viviano kurtardı.

82. dakikada Karagümrük ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok'un arka direğe çevirdiği topa Eren Elmalı müsait pozisyonda gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın sonlarında protokol tribününde gerginlik

Karşılaşmanın son dakikalarında protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile bazı taraftar arasında bir süre gerginlik oldu. Sözlü tartışma sonrasında, tribündeki taraftarlar sportif direktör Serkan Reçber'e tepki gösterdi. Kasımpaşalı taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratlarında da bulundu.

Bu arada mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ve Kasımpaşa eski teknik direktörü Şota Arveladze de takip etti.