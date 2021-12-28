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"Hep üst düzey aslanlar sınıfında mücadele ettim"

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Hayatımdaki mücadele hiçbir dönemde korkaklar ve fareler sınıfında olmadı. Sporculuğumda da teknik adamlığımda da hep üst düzey aslanlar sınıfında mücadele ettim ve bu mücadeleye de devam ediyorum. Hem de yetiştiğim, bütün gençliğimi verdiğim camiada. Taraftarımızın üzüldüğü maçlar oldu ama unutmayın ki ben de bu takımın bir taraftarıyım." şeklinde konuştu.

Spor 28.12.2021, 18:59
"Hep üst düzey aslanlar sınıfında mücadele ettim"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Hayatımdaki mücadele hiçbir dönemde korkaklar ve fareler sınıfında olmadı. Sporculuğumda da teknik adamlığımda da hep üst düzey aslanlar sınıfında mücadele ettim ve bu mücadeleye de devam ediyorum." dedi.

Denizli, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezon başında Süper Lig'e çıkmanın heyecanını büyük bir sevinç ve gururla yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in en düşük bütçesiyle kadro oluşturduklarını kaydeden Denizli, "Düşündüğümüzden ve futbol kamuoyunun düşündüğünden çok daha iyi bir başlangıçla sezona başladık. Orta vadeli bir dönemde düşündüğümüz sonuçları fazlasıyla elde ettik. İlerleyen haftalarda kötü bir seriye girdik. İyi oynadığımız maçlarda kaybettik, kötü oynadığımız maçlarda zaten kazanma şansımız yoktu." dedi.

Denizli, bu kadar süre kötü sonuçlar almalarına rağmen hala düşme hattının üzerinde olduklarını belirterek, "Bu bizim için ciddi olumlu veridir. Büyük bir mücadelenin içindeyiz. Hayatımdaki mücadele hiçbir dönemde korkaklar ve fareler sınıfında olmadı. Sporculuğumda da teknik adamlığımda da hep üst düzey aslanlar sınıfında mücadele ettim ve bu mücadeleye de devam ediyorum. Hem de yetiştiğim, bütün gençliğimi verdiğim camiada. Taraftarımızın üzüldüğü maçlar oldu ama unutmayın ki ben de bu takımın bir taraftarıyım. Oturduğum koltuğun ismi ne olursa olsun, benim için fark etmez." diye konuştu.

Denizli, rakiplerinin 1 futbolcuya ödediği bonservis bedeliyle takım oluşturduklarını belirterek, "Alternatifi çok fazla olmayan, büyük mücadele veren, oynadığı futbolla futbolseverlere zevk veren, bu dar kadro içinde yaşadığımız sıkıntılarla grafiği inişli olan bir takım. Bu bizi ümitsizliğe sevk eder mi? Asla. Futbol bir mücadele, hırs ve inat oyundur. Bu durumda bizlerle beraber hareket eden futbolcularımız, taraftarlarımız, camiamız bunu hiçbir şekilde aklından çıkmayacaktır." açıklamasında bulundu.

İkinci yarıda sıralamada altta bulunan ve puan farkı az olan rakiplerle İzmir'de karşılaşacaklarını hatırlatan Denizli, "Bunları fevkalade iyi değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile detaylı bir değerlendirme yaptıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Şartlar gereği transfer tahtamız kapalı ama başkanımız ara transfer sezonu başlamadan bunu büyük ölçüde bertaraf edecek. Geniş bir kadromuz var. Altyapıdan 5 oyuncumuz mevcut. Onları da bu mücadeleye yavaş yavaş sokmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

"Ben bu mücadeleye hazırım"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Denizli, "Ben bu mücadeleye hazırım, futbolcularım hazır, camia hazır. Bu kulübün adının önünde 'büyük' sıfatı var. Bu rastgele alınmış bir sıfat değildir. Bunun herkes farkında." dedi.

Denizli, ligdeki Yukatel Kayserispor maçında sakatlıkları bulunan Murat Akça ve İbrahim Öztürk'ün yanı sıra, cezalı Cebrail Karayel ile Pinares'in forma giyemeyeceğini belirterek, "Bu nedenle çok farklı hesaplar, çok farklı değerlendirmeler ortaya çıkacak. Bunları da çözmek bizim işimiz. Zaman zaman diğer futbolcularımıza fırsat tanımaya çalışıyorum. Verilen bu fırsatları değerlendirdikleri takdirde, bizim düşüncelerimize katkıda bulunacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş maçından sonra kulüp başkanı Ekmekçioğlu ile bir değerlendirme daha yapacaklarını vurgulayan Mustafa Denizli, "Eğer imkanımız olur ve 2 Türk futbolcu daha kadroya katabilirsek, rahat bir nefes alabiliriz." diye konuştu.

Denizli, sakat ve cezalıların yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına gidebilecek oyuncuların da olabileceğine dikkati çekerken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana, kalitesi ne olursa olsun yürüdüğü yolda inancının kaybetmeyen futbolcu lazım. Altay'ın nasıl bir yer olduğunu bilen futbolcu lazım. Onlarla yolumuza devam edeceğiz. Onlarla birlikte bu işin altından başarılı şekilde kalkacağımızdan şüphem yok. Birkaç bölgede alternatifimiz az. Aradığımız futbolcu profili, bu bölgelerde görev yapabilecek tipte oyuncular. İnşallah transfer tahtamız açılırsa, girişimlerimiz olacak. Olmazsa ne olur, karalar mı bağlayacağız? Hayır. Biz kan kusar, 'Kızılcık şerbeti içtik.' deriz. Ben burada çıktığımız bir maçta mide kanaması geçirdiğimde, kulübede dimdik ayaktaydım, Onu yaşadığımı bir ben bir de Allah bilir. Bu mücadelenin içinde camia ve kulüp için her şeyimizi ortaya koymaya hazırız."

Kaynak: AA
#Mustafa Denizli #Altay
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