Helal olsun sana Balotelli
Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, gündem oldu. İtalyan futbolcunun gündeme gelme sebebi ihtiyacı olan ailelere yapmış olduğu yardımlar.
Spor 30.11.2021, 16:25
Önceki günlerde verdiği röportajda yaptığı yardımları açıklamak istemediğini belirten Mario Balotelli ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Ünlü sanatçılardan Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balotelli'nin yardıma ihtiyacı olan ailelere yaptığı yardımları duyurdu.
Levent, Balotelli'nin görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı, Ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafı, Mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcu ve 3 ailenin hastane masrafını karşıladığını belirtti.
Mario Balotelli'nin yaptığı yardımların ardından sosyal medyada yıldız oyuncuyla ilgili övgü dolu mesajlar paylaşıldı.
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