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Hedef "Kolombiyalı Cristiano Ronaldo"

Liverpool, Luis Diaz'ın peşinde. Teknik Direktör Klopp, Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin Afrika Uluslar Kupası maçları için takımı yalnız bırakacaklarını düşünerek 'Kolombiyalı Cristiano Ronaldo' lakaplı Luis Diaz'ı gündemine aldı.

Spor 24.12.2021, 00:41
Hedef "Kolombiyalı Cristiano Ronaldo"

Premier Lig ekiplerinden Liverpool ara transfer döneminde kadrosuna hücum takviyesi yapacak.

İngiliz ekibinde Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması Jürgen Klopp'a transferin yolunu açtı. Kadrosunda bu iki yıldıza alternatif bulamayan Liverpool, 'Kolombiyalı Cristiano Ronaldo' lakaplı Luis Diaz'ı gündemine aldı.

FourFourTwo'da yer alan habere göre Liverpool, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak Manchester United, Bayern Münih ve diğer talipleri nedeniyle oyuncunun Anfield'a taşınması kolay olmayacak.

Afrika Uluslar Kupası ne zaman?

Afrika Uluslar Kupası 2022'nin Ocak ayında başlayacak ve özellikle Premier Lig'den birçok yıldız turnuvaya gidecek. Liverpool'da turnuvaya gidecek en önemli iki isim Senegalli Sadio Mane ve Mısırlı Mohamed Salah.

9 Ocak 2022'de başlayacak turnuva yaklaşık bir ay sürecek ve 6 Şubat 2022'de sona erecek.

'Kolombiyalı Cristiano Ronaldo' Luis Diaz kimdir, bu sezon ne yaptı?

24 yaşındaki futbolcu futbola ülkesinin Barranquilla takımında başladı. Daha sonra Junior FC forması giyen Diaz 2019 yazında 7.2 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olup Avrupa kariyerine başladı.

Luis Diaz bu sezon Porto formasıyla ligde 15 maça çıkıp 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol kaydetti.

Luis Diaz'ın Porto'daki sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

Kaynak: NTVSPOR

#Liverpool #Luis Diaz
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