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Hayalindeki takımı açıkladı

1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olan futbolcu Burak İnce, küçüklüğünden beri Barcelona hayali olduğunu ve Messi'yi izleyerek büyüdüğünü belirtti.

Spor 12.11.2021, 12:54
Hayalindeki takımı açıkladı

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve genç oyuncu Burak İnce, Metin Oktay Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Başkan Özkan, transfere ilişkin değerlendirmesinde kulübün gençlerinin kendilerine Avrupa'da ilk 5 ligde oynamak için söz verdiğini söyledi.

Burak İnce ile de 6 yıldır beraber olduklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Burak'ı ilk gördüğümüzde sıra dışı bir oyuncu olacağını anlamıştık. Genç takımlarda, özellikle Avrupa'da çok iyi maçlar çıkardı. Çok genç yaşta A takım kadrosunda yer buldu. Tecrübeli oyuncuların yer aldığı 1. Lig'de ayakta kalmayı başardı. Biz Burak'ın çaylaklık döneminin bir kısmını Almanya'da geçirmesini ve sonra yavaş yavaş kalfalığa doğru geçmesini bekliyoruz. Burak aynı Cengiz Ünder'de olduğu gibi gururla anılacak bir futbol elçisi olacak. Verdiğimiz kulüp de Burak'ın değerini biliyor. Bir yanım üzgün ancak Burak için zamanı gelmişti. Almanya Birinci Ligi'nde daha iyi bir futbol kültürüyle kendisini geliştirecektir."

Özkan, Burak'ı İtalya'dan bir takımın da çok istediğini ancak kulüpte olan değişiklikler nedeniyle transferin gerçekleşmediğini de bildirdi.

Eroğlu: "Özel yeteneği onu ön plana çıkardı"

Teknik direktör Eroğlu da Burak'ın üzerinde akademi hocalarının çok büyük emeği olduğunu belirtti.

Burak'ın 15 yaş alt kategorisinden sonra 1. Lig'de oynamaya başladığını anımsatan Eroğlu, "Oynayarak gelişim çok önemli ama doğru zamanda planlayarak gelişim çok önemli. O da yaşayarak bazı şeyleri öğrendi. Özel yeteneği onu ön plana çıkardı. Avrupa'da oynadığı maçlarda çok başarılı oldu. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder transferlerinde burada fotoğraf çektirirken Burak da tribünde akademi oyuncuları arasında oturuyordu. Böyle güzel transfer haberleriyle diğer oyuncularımız da bizi mutlu edecekler" diye konuştu.

Burak'ın 1. Lig'de yaklaşık 45 maça çıktığını bildiren Eroğlu, Alman takımlarının futbolda söz sahibi olduğunu, Burak İnce'nin de başarılı olacağını inandıklarını sözlerine ekledi.

"Küçüklüğümden beri Barcelona hayalim var"

Burak İnce ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayalim olan bir lige gidiyorum. Küçük yaştan itibaren hedefim hep yüksekti. Bana güvendiler, arkamda durdular. Emek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Arminia Bielefeld'de düzenli forma şansı bulmak istediğini ifade eden Burak, şunları kaydetti:

"Bana çok güveniyorlar, onların güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Uzun vadede hedefim ise Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giymek. Küçüklüğümden beri Barcelona hayalim var. Messi'yi izleyerek büyüdüm. İnşallah onlar gibi olmak istiyorum."

#Burak İnce
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