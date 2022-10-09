Hatayspor, Volkan Demirel'le kazanmaya devam ediyor

10. dakikada Kaan Kanak'ın savunma arkasına yaptığı uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin vuruşunda top auta çıktı.

22. dakikada Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Kaan Kanak'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Kerim Alıcı'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada sol kanattan Kaan Kanak'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

50. dakikada Kerim Alıcı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında Kaan Kanak'ın topun gelişine sert şutu kaleci Runarsson'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

51. dakikada Hatayspor'un sol kanatta geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin ceza sahası içinde çektiği sert şutu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Onur Ergün'ün vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kale önünde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top kaleci Runarsson'da kaldı.

72. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası dışından Varga'nın ortasında kale önünde Burak Öksüz'ün röveşata vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 1-0.

79. dakikada Hatayspor savunmasının ceza alanı içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulunan Efecan Karaca'nın sert şutunu kaleci Erce Kardeşler son anda kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Hatayspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mahgoub'un vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.