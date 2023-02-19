Hatayspor'un 5 oyuncusu diğer takımlara kiralandı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 5 futbolcusunun sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giyeceğini duyurdu.
Spor 19.02.2023, 14:53
Takımın ligden çekilmesinin ardından futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri hakkında kulübün internet sitesinden bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, "Mehdi Boudjemaa'nın sezon sonuna kadar Ferencvaros'a, Samuel Adekugbe'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sezon sonuna kadar Antalyaspor'a, Saba Lobjanidze'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e, Abdullah Yiğiter'in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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