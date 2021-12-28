Hatayspor, Menemenspor'un sürpriz yapmasına izin vermedi
Hatayspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına kalmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Atakaş Hatayspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
7. dakikada Menemenspor'un geliştirdiği kontratakta Gomes'in ceza sahası önünde çektiği sert şutta, top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.
34. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Kamara'nın vuruşunda, kaleci Murat Hocaoğlu kale çizgisi üzerinde topu kontrol etti.
45+1. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze'nin pasında ön direkte topu alan Saint-Louis'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
49. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
83. dakikada sol kanattan Lobjanidze'nin pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kamara'nın vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
85. dakikada Menemenspor'un kontratağında Emir Şenocak'ın pasında kaleci Abdullah Yiğiter ile karşı karşıya kalan Gomes'in şutunda top kaleciden döndü. Dönen topu savunma kornere çeldi.
Atakaş Hatayspor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8