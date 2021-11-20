Hatayspor hata yapmadı, zirve takibini sürdürdü

Milli aranın ardından Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 45+1. dakikada El Kaabi, 69. dakikada Ruben Ribeiro ve 85. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü 45+3. dakikada Mukairu attı.

Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Hatayspor, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.