Atakaş Hatayspor aradığı hocayı buldu. Süper Lig'de sadece 1 puanı bulunan ve son sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrılmıştı.

Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi

3 teknik direktör ile görüşmeler yapan Hatayspor, sonunda aradığı hocayı buldu. Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş, Volkan Demirel ile anlaştıklarını açıkladı. Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık" ifadelerini kullandı.

Genç hoca ile resmi sözleşme imzalayacaklarını belirten Lütfü Savai, "Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.