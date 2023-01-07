Hatay'da gol yok

3. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Fernando'nun çektiği sert şutta kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

15. dakikada Boudjemaa'nın savunmanın arkasına pasında topla buluşan Lobjanidze, ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Alperen Uysal, uzanarak son anda topu kornere gönderdi.

16. dakikada Adekugbe'nin kafayla ceza sahası içine gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Savunmadan seken topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

34. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ köşeden ceza alanına ortasında kaleci Erce Kardeşler, topu elinden kaçırdı. Arka bölümde topu önünde bulan Luiz Adriano'nun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu sol köşeden Luiz Adriano bu kez içeri çevirmek istedi. Hatayspor savunmasının ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı

51. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği topu önüne alan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sert vuruşunda, kaleci Alperen Uysal uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

58. dakikada ceza sahası sol çaprazından Ribeiro'nun içeri çevirdiği topa El Kaabi vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

65. dakikada savunmanın gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Erce Kardeşler'in vuruşu kısa kalınca Fernando topu kaptı. Fernando'nun sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70. dakikada ceza sahası sol çaprazından Larsson'un pasında Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.