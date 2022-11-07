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Hatay'da 6 gol var kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Spor 07.11.2022, 23:14
Hatay'da 6 gol var kazanan yok

İlk yarı 

5. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından az farkla auta gitti.

12. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in kaleciye geri pasında araya girerek topu kapan Bertuğ Özgür Yıldırım, soldan kaleci Volkan Babacan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0.

19. dakikada Okaka'nın verkaçında Mounir Chouıar ceza sahası içinde kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Mounir'in vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

36. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Kaan Kanak'ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte El-Kaabi'nin indirdiği topa Ze Luis'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan, son anda kornere çeldi.

52. dakikada sol kanattan Kaan Kanak'ın ortasında ceza sahası içinde Ze Luis, rakiplerini çalınmayarak kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Ze Luis'in vuruşunda top kaleci Volkan'dan geri döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.

60. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Aleksic pasında sağ kanatta topla buluşan Traore'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

62. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası çizgisi üzerinde Mounir Chouıar'ın vuruşunda top direkten döndü.

65. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mounir Chouıar'in sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2.

75. dakikada Hatayspor, beraberliği buldu. Ndayishimiye'nin geri pasında kaleci Volkan Babacan baskı yapan El Kaabi'yi çalımlamak istedi. Topu kapan El Kaabi, topu Ze Luis'e aktardı. Ze Luis'in tekrar pasında El Kaabi kale önünde topu ağlara gönderdi. 2-2.

81. dakikada Hatayspor tekrar öne geçti. Sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza sahası içine yaptığı ortada kale önünde Ze Luis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2.

90+1 dakikada Başakşehir yeniden beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahası içine yapmak istediği ortada top direk ağlara gitti. 3-3.

Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Kaynak: AA
#Hatayspor #Başakşehir #Süper Lig
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