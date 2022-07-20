Haris Seferovic resmen Galatasaray'da

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

22 Şubat 1992’de İsviçre’nin Sursee şehrinde doğan Boşnak asıllı oyuncu, doğduğu kentin takımı FC Sursee’de futbol hayatına başladı. Sırasıyla Luzern ve Grasshoppers akademilerinde gelişimini sürdüren 1.86m boyundaki santrfor Grasshoppers’ta A takım deneyimi yaşadıktan sonra gelecek vaat eden oyuncular arasında dikkat çekti. Özellikle İsviçre Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında sergilediği üstün performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

İsviçre’de alt yaş kategorilerindeki başarılı performanslar sergileyen Seferovic, 2009-2010 sezonundaki FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda 5 golle takımını şampiyonluğa taşıdı.

2011-12 yaz transfer sezonunda Serie A ekiplerinden Fiorentina’ya transfer olarak ilk yurt dışı deneyimini yaşadı.

İlk kez 6 Şubat 2013 tarihinde Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında Ottmar Hitzfeld yönetimindeki A Milli Takım forması ile tanıştı. İsviçre A Milli Takım forması ile çıktığı 86 müsabakada 25 gol kaydetti. 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi’nde 5 golle krallığı rakiplerine bırakmadı.

Fiorentina’da devre arasında Neuchatel Xamax’a kiralandı. İtalya’da sırasıyla Lecce ve Novara formalarını giydikten sonra 2013-14 sezonu başında Real Sociedad’a 3 milyon Euro transfer bedeliyle transfer olarak La Liga serüvenine başladı. La Liga serüveni istediği gibi geçmeyen oyuncu, bir sezon sonra Eintracht Frankfurt’a 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Galatasaray'a hoş geldin Haris Seferovic! pic.twitter.com/p4mRYhLcqV — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2022

Bundesliga’da 86 maçta 16 kez fileleri sarsan ve 13 asist yapan Seferovic, Almanya’da bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk kökenli Alman vatandaşı Tuğçe Albayrak’a verdiği destekle alkış aldı. Bundesliga’nın (2013-14) 13. haftasında Borussia Dortmund filelerini sarsan başarılı golcü oyuncunun, tişörtünde "Tuğçe = Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazıyordu.

Bundesliga ekibinde sözleşmesinin bitmesiyle 2017 yılı yaz ayında Benfica yolunu tuttu. En istikrarlı performansını Portekiz’de sergileyen Seferovic, 187 maçta 74 gol attı ve 24 asist yaptı. Benfica’da 2018-2019 sezonunda takımının şampiyonluğunda başrolü üstlendi. 23 golle ligde gol kralı olan Seferovic, sezonun oyuncusu seçildi. Benfica’da bir lig şampiyonluğu olmak üzere, iki Portekiz Süper Kupa kazanan takımın önemli parçası oldu.

Haris Seferovic’e Galatasaray’a hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz."

Seferovic'in maliyeti belli oldu

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Konu ile ilgili yapılan duyuru şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.



Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur.



Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."