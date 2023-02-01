Haris Seferovic Celta Vigo'da

Celta Vigo yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray'ın sezon başında Portekiz'in Benfica kulübünden kiraladığı Seferovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İsviçreli 30 yaşındaki forvet, 2013-2014 sezonunda diğer bir La Liga takımı olan Real Sociedad'da forma giymişti.

Celta Vigo, La Liga'da geride kalan 19 haftada 20 puanla 16. sırada bulunuyor.