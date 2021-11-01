Hangi maçta oynayacak? Mesut Özil Antwerp deplasmanında yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kasık ağrıları devam eden Mesut Özil'in Belçika'da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Ağrıları süren yıldız futbolcu bugünkü antrenmanda yer almadı.

Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi. Serdar Aziz'in çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenmanla sürdürdüğü kaydedildi.

Mesut Özil'den 'konsantrasyon' uyarısı

Bu arada yıldız futbolcu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu.

Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak biran önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, “Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet