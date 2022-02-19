banner38

Hamza Hamzaoğlu bırakıyor mu?

Kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarıyla istifa sinyali verdi.

Spor 19.02.2022, 00:36
Hamza Hamzaoğlu bırakıyor mu?

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, istifa edip etmeyeceği ile ilgili "Başkan ile bu akşam oturur konuşuruz. Bir şeyler iyi gitmiyorsa böyle bir tasarrufları olacaksa hiç problem değil. Takıma güveniyoruz ama bir değişim gerekiyorsa yaparız." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki tane şanssız gol yediklerini, zaman zaman iyi oynamalarına rağmen rakibin daha iyi olduğunu belirtti.

Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığına değinen Hamzaoğlu, "Yediğimiz iki golde de Gökhan kararsız kaldı. İkinci golde Eren topa dokundu. Ufak tefek hataları rakip değerlendirdi, biz ise değerlendiremedik." diye konuştu.

Seyircinin futbolculara gösterdiği tepkileri anlamakta zorlandığını kaydeden Hamzaoğlu, "Seyirci geçen hafta Alper'e tepki gösterdi. Bu hafta Alper'e ihtiyacımız olsa oynatamayacaktık. Bu seyircinin önüne atmak zor, psikolojisi iyi değil. Sabo'yu önümüzdeki hafta oynatmamız zor. Diğer hafta bir başkası olursa sorumluluk nasıl alacaklar. Anlam veremiyoruz. Bu şekilde bir yere varamayız. 34 hafta birine bağırsa sonuçta sahaya çıkacak oyuncu bulamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de tribünler tarafından istifaya davet edildiğini hatırlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Olabilir, nasıl göreve davet ediliyorsak istifaya da davet edilebiliriz. Bu gününe kadar hiçbir kulüpte sorun çıkarmadığımı bilirler. Normaldir zaman zaman kulübün ve takımın menfaatine olursa bunu yapmaktan çekinmeyiz ama asla görevden kaçmak gibi pes etmek gibi bir niyetimi yok. Transferlerimiz ile daha iyi bir ekip olduk. Bugüne kadar 20 haftada 22 puan topladık. Yarım sezon gibi. Kendi rakiplerimize sadece Giresunspor'a deplasmanda 10 kişi kaldığımız için yenildik. Rakiplerimizle başa baş mücadele edecek bir ekibiz. Bugün futbol olarak Başakşehir'den aşağı kalmadık. Sadece sonuçlandıramadık."

Yönetim ile görüşeceğinin altını çizen Hamzaoğlu, "Başkan ile bu akşam oturur konuşuruz. Bir şeyler iyi gitmiyorsa böyle bir tasarrufları olacaksa hiç problem değil. Takıma güveniyoruz ama bir değişim gerekiyorsa yaparız. Değişim olmazsa bu takımla beraber biz yarışı iyi yerde bitiririz." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

#Çaykur Rizespor #Hamza Hamzaoğlu
Yorumlar (0)
banner35
8
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Kasımpaşa 26 29
14. Galatasaray 25 29
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Rayo Vallecano 24 34
10. Osasuna 24 32
11. Celta Vigo 24 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 25 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14