Hamza Hamzaoğlu bırakıyor mu?

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, istifa edip etmeyeceği ile ilgili "Başkan ile bu akşam oturur konuşuruz. Bir şeyler iyi gitmiyorsa böyle bir tasarrufları olacaksa hiç problem değil. Takıma güveniyoruz ama bir değişim gerekiyorsa yaparız." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki tane şanssız gol yediklerini, zaman zaman iyi oynamalarına rağmen rakibin daha iyi olduğunu belirtti.

Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığına değinen Hamzaoğlu, "Yediğimiz iki golde de Gökhan kararsız kaldı. İkinci golde Eren topa dokundu. Ufak tefek hataları rakip değerlendirdi, biz ise değerlendiremedik." diye konuştu.

Seyircinin futbolculara gösterdiği tepkileri anlamakta zorlandığını kaydeden Hamzaoğlu, "Seyirci geçen hafta Alper'e tepki gösterdi. Bu hafta Alper'e ihtiyacımız olsa oynatamayacaktık. Bu seyircinin önüne atmak zor, psikolojisi iyi değil. Sabo'yu önümüzdeki hafta oynatmamız zor. Diğer hafta bir başkası olursa sorumluluk nasıl alacaklar. Anlam veremiyoruz. Bu şekilde bir yere varamayız. 34 hafta birine bağırsa sonuçta sahaya çıkacak oyuncu bulamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de tribünler tarafından istifaya davet edildiğini hatırlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Olabilir, nasıl göreve davet ediliyorsak istifaya da davet edilebiliriz. Bu gününe kadar hiçbir kulüpte sorun çıkarmadığımı bilirler. Normaldir zaman zaman kulübün ve takımın menfaatine olursa bunu yapmaktan çekinmeyiz ama asla görevden kaçmak gibi pes etmek gibi bir niyetimi yok. Transferlerimiz ile daha iyi bir ekip olduk. Bugüne kadar 20 haftada 22 puan topladık. Yarım sezon gibi. Kendi rakiplerimize sadece Giresunspor'a deplasmanda 10 kişi kaldığımız için yenildik. Rakiplerimizle başa baş mücadele edecek bir ekibiz. Bugün futbol olarak Başakşehir'den aşağı kalmadık. Sadece sonuçlandıramadık."

Yönetim ile görüşeceğinin altını çizen Hamzaoğlu, "Başkan ile bu akşam oturur konuşuruz. Bir şeyler iyi gitmiyorsa böyle bir tasarrufları olacaksa hiç problem değil. Takıma güveniyoruz ama bir değişim gerekiyorsa yaparız. Değişim olmazsa bu takımla beraber biz yarışı iyi yerde bitiririz." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.