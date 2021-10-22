Hamsik’ten ‘hazırım’ mesajı
Fenerbahçe karşısında riske edilmeyen Marek Hamsik, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Abdullah Avcı’yla da görüşen yıldız oyuncu, sahada yer alabileceğini iletti.
Spor 22.10.2021, 11:07
Slovakya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde dinlendirilen Marek Hamsik, geri dönüş hazırlığında. Topla çalışmalara başlayan ve dünkü idmanda yer alan 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, hocası Abdullah Avcı’dan forma istedi ve ‘Hazırım’ dedi. Bu sezon çıktığı8 lig karşılaşmasında 1 gol, 3asistlik skor katkısı gösteren Hamsik, Trabzonspor’un oyun planında en kilit isimlerinden biri.
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