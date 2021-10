Hamit Altıntop açıkladı: 'Öyle bir düşüncemiz yok'

AMilli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, bazı spor müdürleriyle Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde sohbet toplantısında bir araya geldi. Hamit Altıntop'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Buraya öyle bir futbol ortamı girecek ki dışarıda kuyruk olacak”

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, sözlerine prim sisteminde yeni bir düzenlemeye gideceklerini belirterek başladı. Yeni sistemde Teknik Direktör Kuntz ve ekibinin bu konuyla ilgilenmeyeceğini dile getiren Altıntop, “Şeffaf bir prim sistemimiz olacak. Bundan sonra yeni düzenimizde prim sistemi başkanımız liderliğinde bir prim sistemi olacak. O prim sisteminde her şey çok şeffaf ve net olacak. Pazarlığa açık olmayacak. Ülkemizin durumuna göre çok şeffaf ve başkanımızın, yönetimimizin kararı olacak. Hoca ve ekibiyle hiçbir alakası olmayacak” dedi.

“Dünya Kupası’na gidersek bir jest olacaktır”

A Milli Takım’ın, 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılması halinde futbolculara bir jest yapılabileceğinin altını çizen TFF yöneticisi, “Dünya Kupası’ndan önce böyle şeyleri hiç konuşmadık. Konuşmaya da zamanımız olmadı. Dünya Kupası’na katılırsak aramızda konuşup başkanımızın liderliğinde bir karar vereceğiz. Takımımız giderse bir ödül, jest olacaktır. Ama yeni Avrupa Şampiyonası başlamadan önce bu çok net olacak. Maç maç ve bir katılma primi olacaktır. O da paylaşılacak ve hiçbir tartışmaya açık olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz doğru futbolu yansıtabilmek”

Medya iletişimini bundan sonraki süreçte daha etkili kullanacaklarını aktaran Hamit Altıntop, şöyle devam etti:

“Genel manada iletişimde çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama orada da bir düzen kuracağız. Bir standartımız olacak, maçın sonucu ne olursa olsun. Normal düzenimizde sık sık bir araya geleceğiz. Bizim buradaki hedefimiz doğru futbolu yansıtabilmek ve artık futbol kültürünü arttırmak, sevdirmek.”

“Şahıslarla alakalı olmayan bir sistem olacak”

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadro seçimlerine ilişkin; “Bu konuyla ilgili hiçbir spekülasyonu kabul etmiyorum artık” diyen Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü burada bizim bahsettiklerimizi uygulamaya çalıştığımızı da göreceksiniz. Hoca, yeşil sahanın içindeki sorumlu kişi o; kadrosuyla, oyunuyla. Biz de tabii ki onun yöneticisi olarak uyarılarımızı, hatırlatmalarımızı veya yeri geldiğinde övgülerimizi hissettireceğiz. Ama oraya birini getirip buradan müdahale etmek söz konusu kesinlikle olamaz. Ne söyledik; her alanda değişikliğe gidiyoruz. Tarzımızla, sistemle ve bu sistemin sürdürülebilecek bir sistem olmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde şahıslarla alakalı olmayan bir sistem olacak. Kadro, oyun anlayışı - tarzı, değişiklikler hepsi hocanın sorumluluğunda; olumlu-olumsuz.”

“Top rakipte olduğunda defans yapma şeklimiz net”

Milli takımın oyun şekline de kısaca değinen Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “Top rakipte olduğunda defans yapma şeklimiz net. Orada hiçbir şekilde oyuncunun kendine göre hamle yapma şansı yok. Ama hücum anlamında inisiyatifi oyuncuya da bırakabiliriz, bırakıyoruz da. Orada üretkenlik istiyoruz. Ama defansif anlamda nettir” diye konuştu.

“Alman ekolü getirme gibi bir düşüncemiz yok”

Milli takıma Alman ekolü getirme gibi bir düşüncede olmadıklarını da vurgulayan Altıntop, “Hocamızın burada olma nedenlerinden biri Alman olduğu için değil. Bizim hedeflediğimiz modern, hızlı futbol, oyun içinde değişken oynayan bir futbol hayal ettiğimiz için. Bizim hocayla buraya Alman ekolü falan getirme gibi bir düşüncemiz yok. Bizim coğrafyamız farklı, insanımız farklı. Küçük hamlelerle güzel şeyler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Milli takımın en büyük sorumluluğu; hoca eğitimi, doğru talimat, çalışma metotları sunması ve bunların uygulanması, denetlenmesi. A Milli Takım hocamız diğer takımlarla işbirliği halinde olacak. Her yerde işbirliği olacak, her yerde masada oturulup futbol konuşulacak. Oyuncular buraya gelirken geçmiş maçlar hazırlanacak, gelecek maçlara hazırlayacağız. Takımdaki eksiklerini onların hocalarıyla iletişim halinde olup farklı seviyelere getireceğiz inşallah. O zaman bu da takıma yansıyacak. Saha dışında da çalışacağız. Her gün 2 tane futbolcu vermeyi düşünüyoruz basına. Halkımız futbolcuları tanısın” şeklinde konuştu.

Milli takımın EURO 2020 performansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, A Milli Takım’ın ortaya koyduğu performansı da değerlendiren Hamit Altıntop, “O dönemde bir hocamız vardı. Bir oyun anlayışımız vardı. Güzel sonuçlar da üzücü sonuçlar da oldu. Türk Milli Takımı’nın saha içinde duygusunu bir kenara bırakmış bir maç oynadığına şahitlik etmemiştik ama son maçlar maalesef öyleydi. Bunun teknik taktikle de alakası yok. Bunun sonradan bir güvenle alakası olduğuna inanıyorum hocayla, oyuncularla ilgili. Çünkü ne olursa olsun maçlar kazanılır, kaybedilir ama orada bir ekip vardır, ekip de elinden geleni yapar. Ama son haftalar maalesef yoktu. Burada genelinden gitmek lazım” dedi.

"Dünyanın en saçma şeyi"

Altıntop, “Buraya öyle bir futbol ortamı girecek ki dışarıda kuyruk olacak. Türk pasaportu varsa, iyi oynuyorsa herkese kapımız açıktır. Ama; ‘Biz A Milli Takım’a geliriz, banko oynarız. O zaman geliriz’ böyle talepler de var. Dünyanın en saçma şeyi” ifadelerini kullandı.

“Baskının keyfe çevrilmesi, zamana yayılması gerektiğini biliyorum”

Üzerinde baskı hissedip hissetmediği yönünde gelen bir soruyu Hamit Altıntop, şöyle cevaplandırdı:

“Ben yönetime girmeden önce futbolculuk zamanımda da etrafımda futbolun paydaşlarıyla ilgili kafa yoruyordum. Her zaman kendime en büyük baskıyı yapan bendim. Ne bir hoca ne bir taraftar benim kendime yaptığım kadar baskı yapmadı. Ben ilk günden itibaren ister istemez rekabet içindeydim, ikizimle beraber. Ama rekabetimiz her zaman şeffaftı. Bu çok önemliydi. Çünkü iyi bir gelişim için, başarıyı yakaladıktan sonra tutabilmek için adil hissi, güveni çok önemliydi. Kendimden beklentilerim çok büyük. Türkiye’mizin gerçeklerini de biliyorum. İnsan kaynağında biraz daha mesafe kat etmemiz gerektiğini, eğitmemiz gerektiğini ama kumaşımızın çok iyi olduğunu ve bunu hızlandırabileceğimizi düşünüyorum. Biraz da yurt dışından destek almamız gerektiğine inanıyorum. Hedefleri gerçekleştiremezsem benden daha çok üzülen olmayacaktır. Baskı var kendime ama bunun keyfe çevrilmesi, zamana yayılması gerektiğini biliyorum. Gerçeklerle de yüzleşiyorum.”

Kısa, orta ve uzun vadeli planlar

Hamit Altıntop; kısa, orta ve uzun vadedeki planlarını ise şu şekilde anlattı:

“Kısa vadede Dünya Kupası’na katılmak. Bunu başarabiliriz. Orta vadede Avrupa Şampiyonası’na kesinlikle katılmamız lazım. Orada iyi bir futbol görüntüsü vermemiz gerekir. Uzun vadeli de FIFA sıralamasında ilk 15’i, ilk 10’u zorlamak. Çünkü o potansiyelimiz var. Nüfus olarak da kalite olarak da var.”