Hamamcıoğlu seçilirse teknik direktör Franck Haise olacak

Eşref Hamacıoğlu cephesinde Fransız ekolü ağır basarken, prensipte anlaşma yapılan teknik adamın Lens'in başındaki Franck Haise olduğu ortaya çıktı.

1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştıran 51 yaşındaki Fransız hoca, sonrasında A takımın başına getirilirdi. Franck Haise farklı oyun sistemlerini kullanması ile öne çıkıyor.

"Her ekibin kendisine göre sistemi olmalıdır"

Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen ve "Her ekibin kendisine göre sistemi olmalıdır" diyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi.

Hamamcıoğlu'nun ikinci adayı en son Lyon'u çalıştıran ve şu anda boşta olan Rudi Garcia.

Franck Haise kimdir?

Franck Haise, 15 Nisan 1971 tarihinde Seine-Maritime, Mont-Saint-Aignan'da doğdu. Fransız profesyonel bir futbol menajeri ve Ligue 1 kulübü Lens'in baş antrenörü olan eski bir oyuncu. Franck Haise, öyuncu olarak orta saha oyuncusuydu. Haise, Lens'i genellikle 3-4-1-2 şeklinde kurmuştur, ancak bazen 3-5-2 ve 3-4-3 kullanmıştır. Lens'te ağırlıklı olarak üçlük kullanmasına rağmen, "Favori bir sistemim yok. Bir süredir, orta saha oyuncusu hareket halindeyken sık sık 3-4-1-2 veya 3-5-2 oynadık. Takıma ve oyunculara daha yakın olduğu için bunu kullanıyorum" demişti. 1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştırdı.

Kaynak: Ajansspor