Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın, transfer için görüşmelere başladığı milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.
Spor 15.07.2023, 20:35 15.07.2023, 21:49
Sarı-kırmızılı kulübün görüşmelere başladığını duyurduğu 23 yaşındaki futbolcu, Amsterdam'dan tarifeli uçuşla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan genç futbolcu, basın mensuplarının görüntü almasının önüne geçilmesi adına VIP çıkış kullanılarak alandan ayrıldı.
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